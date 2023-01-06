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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إجابة قاطعة .. هل يجري الفنان محمد هنيدي عمليات تجميل؟

محمد هنيدي
محمد هنيدي

كشف الفنان محمد هنيدي عن الحالة الوحيدة التي قد يلجأ فيها لإجراء عملية تجميل، وذلك أثناء استضافته في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي، عبر محطة راديو نجوم إف إم. 

وتحدث محمد هنيدي خلال اللقاء عن فكرة فيلمه الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، الذي طرح  مؤخرا في دور العرض السينمائي، وقال  إن المقصود من العمل : إننا عايزين نعمل فيلم الهدف الأساسي الناس تضحك وهذا للأمانة، من خلال فيلم متماسك والصورة حلوة ومخرج كبير وبسيط جدا، والحمدلله الناس خارجة مبسوطة جدا". 

وأوضح محمد هنيدي أن فيلمه الجديد فكرته، وذلك بعدما اكتشف أنه لم يهدم أي مهن مثل الطبيب أو المحامي أو المهندس في أعماله، موضحا:" عمليات التجميل حاليا أصبحت مسيطرة على الدنيا كلها بهوس شديد وفيه ناس حلوة بالفعل ويجرون هذه العمليات، وأنا مع عمليات التجميل اللي فيها علاج لخطر أو تشوه، ولكن غير ذلك لا أشجع على هذا الأمر، وكل سن وله جماله وحيويته وشخصيته وخبرته، وأنا شخصيا لن ألجأ عمري لعمليات التجميل".

فيلم محمد هنيدي 

 

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

وحقق فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى إيرادات مرتفعة ليتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه والأفلام المعروضه في دور العرض المصرية .

محمد هنيدي مادلين طبر محمد سلام الفنان محمد هنيدي دور العرض السينمائي عمليات التجميل

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