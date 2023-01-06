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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيادة الأمن الإماراتي... القبض على أحد كبار تجار البشر في السودان

قيادة الإمارات...
قيادة الإمارات... القبض علي أحد كبار تجار البشر في السودان

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عن اعتقال مواطن إريتري في السودان، يوصف بأنه أحد "أكثر المطلوبين في العالم من مهربي البشر"، بعد مطاردة دولية بقيادة دولة الإمارات.


وقالت الإنتربول، في بيان أمس الخميس، إن المشتبه به ويدعى كيدان زكرياس حبت مريم، متهم بقيادة منظمة إجرامية تختطف وتبتز وتقتل مهاجرين من شرق إفريقيا، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الإماراتية، أنه تم اعتقاله يوم الأحد في "عملية شرطية دولية كبرى بقيادة الإمارات بناء على معلومات تمت مشاركتها عبر الإنتربول".


كما ذكرت المنظمة أن انفراجة في المطاردة جاءت عندما بدأت السلطات الإماراتية بتعقب شبكة حبت مريم وأفراد عائلته من كثب، وكشفت عن أنماط غسل الأموال التي قادتهم إلى السودان.


وقالت الإنتربول في تغريدة على "تويتر" إن العملية الدولية استمرت 9 أشهر وشاركت فيها أيضا السلطات الهولندية والإثيوبية والسودانية.

يذكر أن الإنتربول بدأت لأول مرة في مراقبة نشاطه عام 2019.

وكان كيدان زكرياس حبت مريم قد فر سابقا من حجز في إثيوبيا أثناء محاكمته بتهمة تهريب البشر في عام 2020. وأدانته السلطات الإثيوبية وحكم عليه غيابياً عليه بالسجن مدى الحياة.

 

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