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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كحول وعقاقير.. مفاجآت عن معاناة هاري بعد وفاة ديانا

صدى البلد

كشف الأمير هاري أنه توسل هو وشقيقه الأمير وليام لوالدهما تشارلز بألا يتزوج كاميلا بعد وفاة الأميرة ديانا، خوفًا من أن تكون زوجة أبيهما الشريرة.

شاهد الفيديو:

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال هاري في مذكراته إنه وشقيقه لم يقفا في طريق علاقة والدهما، لكنهما طلبا منه عدم السير في الممر للمرة الثانية.

وقارن هاري المرة الأولى التي قابل فيها كاميلا بمحاولة تجنب ألم الحصول على حقنة، حيث كتب في مذكراته: "قُلت لنفسي في ذلك الاجتماع، هذا لا شيء، فقط أغمض عينيك ولن تشعر بأي شيء".

وأضاف أنه كان يتساءل هل ستكون كاميلا قاسية معه أم ستكون مثل زوجات الآباء اللاتي يسمع عنهن في القصص؟ متهمًا كاميلا بالملل في لقائهما الأول، مستنتجًا أنها تعاملت مع لقائهما على أنه اجتماع شكلي.

وأشار إلى أن الأمير وليام غضب هو الآخر من والده، حيث كانا يريان كاميلا السبب وراء انفصاله عن والدته الأميرة ديانا.

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