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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

٦٥٠٠ طالب وطالبة يستفيدون من القوافل بزفتى والمحلة

شاهد.. محافظ الغربية يشهد ثاني أيام القوافل التعليمية بزفتى.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالدور الفعال الذي تقدمه القوافل التعليمية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، وذلك في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، جاء ذلك خلال تفقده، صباح اليوم، لفعاليات اليوم الثاني للقوافل بمركزي بزفتى والمحلة الكبرى لطلاب الشهادة العامة للمرحلتين الثانوية والإعدادية.

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وتفقد محافظ الغربية فعاليات القافلة في زفتى بمدرسة مختار كامل الثانوية بنات، والتي تم تخصيصها لطلبة المرحلة الإعدادية وتستهدف 1000 طالب وطالبة، كما تفقد مدرسة كشك الثانوية العسكرية والتي تم تخصيصها لطلاب المرحلة الثانوية، من خلال عدد (2) خيمة أحدهما للشعبة العلمية والأخرى للشعبة الأدبية تسعان 2000 طالب، فضلاً عن قاعة المسرح المدرسي والتي تسع 300 طالب.

ووجه رحمي الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنفيذ تلك القوافل والتي تسعى في المقام الأول إلى تقديم مستوى تعليمي متميز للطلاب من خلال محاضرات دراسية متنوعة في كافة المواد الدراسية، مشيداً بالدور الفعال الذي تلعبه البرامج التوعوية والتي يتم تنفيذها على هامش القافلة وخاصة مبادرة تصدوا معنا لمواجهة الشائعات.

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وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تم تحديد مقار القوافل بمدينة المحلة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بجوار حي أول المحلة الكبرى للمرحلة الإعدادية وبها خيمة تسع حوالي 1000 طالب، إلى جانب مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بشارع الإنتاج للمرحلة الثانوية بشعبتيها العلمية والأدبية داخل (2) خيمة أحدهما للشعبة العلمية والأخرى للشعبة الأدبية تسعان حوالي  1400 طالب فضلاً عن قاعة المسرح بالمدرسة وتسع حوالي 300 طالب، وتم تجهيز تلك المقار بالشاشات والصوتيات ووجبات مجانية لأبنائنا الطلاب.

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والجدير بالذكر أنه تمت الاستعانة بعدد (18) خبير تعليمي من وزارة التربية والتعليم للتدريس بهذه القوافل حرصاً من الوزارة على مستقبل الطلاب حيث يبدأ العمل بالقوافل التعليمية الساعة (9) صباحاً يومي الخميس والجمعة (5 و 6 يناير 2023) على أن يتم استقبال الطلاب من كافة الإدارات التعليمية بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً. 
رافق المحافظ خلال الزيارة الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والأستاذة جيهان صابر مدير إدارة زفتى التعليمية.

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محافظة الغربية الغربية طالبة المحلة الدروس الخصوصية التربية والتعليم الشباب والرياضة وكيل وزارة التربية والتعليم الثانوية العسكرية الدكتور طارق رحمي وزارة الشباب والرياضة

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