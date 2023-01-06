حقوق الإنسان يعرب عن قلقه البالغ إزاء محاكمة أليس بيالياتسكي

أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،عن قلقه البالغ إزاء محاكمة أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام والتي بدأت في بيلاروسيا يوم الخميس.



وذكر في بيان له اليوم الجمعة فى جنيف - أن بيالياتسكي يواجه عقوبة تصل إلى 12 عاما في السجن كما يواجه ممثلان اخران عن مركز فياسنا لحقوق الانسان التابع له أحكاما بالسجن.



وأكد المكتب الأممى ان لديه مخاوف جدية بشأن سير محاكمتهم .



وأوضح البيان أن الثلاثة من بين مئات المعتقلين بعد حملة قمع عنيفة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2020 وطالب بإسقاط التهم الموجهة اليهم والافراج الفوري عنهم .