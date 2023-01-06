عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن بسوهاج: نحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للقيادة السياسية

صدى البلد

شارك حزب حماة الوطن في حفل استقبال الرئيس السيسي، تحت إشراف الدكتور أحمد الديب الخولى أمين أمانة سوهاج والنائبة رقية الهلالى أمين مساعد الحزب وعضو مجلس النواب وبحضور النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ وصفاء جابر عضو مجلس النواب والدكتور حسين راغب أمين التنظيم وقيادات حزب حماة الوطن. 

 

وكان فى طليعة المستقبلين لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء وقيادات حزب حماة الوطن حيث تواجد أعضاء الحزب قبل وصول الرئيس فى زيارته الثالثة لمحافظة سوهاج التى افتتح من خلالها العديد من المشروعات التنمويه، 

 

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى بداية الزيارة  قرية أم دوما بمركز طما إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج، كما افتتح مستشفى سوهاج التعليمي، وزار جامعة سوهاج الجديدة.

 

كما تم افتتاح محور طما العلوى وبعض المدن الصناعيه الجديدة، ولاقت زيارة الرئيس اهتماما كبيرا من جميع أبناء المحافظة لما تمثله هذه الزيارة من أهمية كبيره فقد جاءت بعد قرب انتهاء المرحلة الاولى من مشروع حياة كريمه التى أعادت الحياه الى أبناء الصعيد من جديد بعد تهميش لفترات طويله عانى منه الصعيد من نقص الخدمات والبنيه التحتيه . 

 

من ناحيته أشار اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب إلى أن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى وكل القيادات حريصون على تقديم كافة أوجه الدعم للقيادة السياسية فى جميع الاتجاهات الداخلية والخارجية وقد تجلت مشاركة الحزب اليوم بهذه الأعداد الكبيرة  فى نقل هذه الصورة، كما تحدث عن سعادته لزيارة محافظة سوهاج وتمنى تكرارها. 

 

وأشار النائب أحمد بهاء رئيس الكتله البرلمانية إلى أهمية مثل هذه الزيارات لما تمثله من نشر للوعى الثقافى للمواطنين ولبث روح الالفه والوئام بين كافة ابناء الوطن من أقصى الجنوب لاقصى الشمال، كما أبدى سعادته بالترحاب الشديد الذى لاقاه من ابناء محافظة سوهاج لا سيما أعضاء حزب حماة الوطن. 

 

وتحدث الدكتور أحمد الديب الخولى أمين أمانة سوهاج عن احساسه بالفخر لانتمائه لحزب حماة الوطن خاصة بعد الحضور الكبير الذى ظهر اليوم مما يؤكد قوة وصلابة الحزب على أعلى المستويات. 

حماه الوطن استقبال الرئيس رقية الهلالي صفاء جابر عبد الفتاح السيسي محافظة سوهاج طما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الرز بـ12 والفراخ بـ35 جنيها.. مفاجأة في أسعار السلع وانخفاض ملحوظ|الدولة تتحرك

ترشيحاتنا

بموافقة الكابينت.. الاحتلال الإسرائيلي يتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية

30 ألف جنيه كتير.. مفاجأة حول الرسوم الجديدة وسر الإقبال على عقود الزواج

كأنها شابة صغيرة ..كم يبلغ عُمر نرمين الفقي بعد ظهورها الأخير ؟

أصيب بـ كورونا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يغيب عن احتفالات عيد الميلاد

تفاصيل جديدة في مصرع طالب إعدادي وإصابة آخر خلال مشاجرة بالإسماعيلية.. صور

شركات الطيران العالمية تنعش الحركة الجوية بعودتها إلى 7 مطارات مصرية| تقرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الـ60.. فصيلة الدم تنذر بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية| تفاصيل

بملابس ملفتة... ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة جنات

لا مفر منها.. كارثة ستدمر الأرض في عام 2100

فيديو

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

قرارات صادمة من مرتضى منصور ضد لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ