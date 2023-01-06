حماة الوطن بسوهاج: نحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للقيادة السياسية

شارك حزب حماة الوطن في حفل استقبال الرئيس السيسي، تحت إشراف الدكتور أحمد الديب الخولى أمين أمانة سوهاج والنائبة رقية الهلالى أمين مساعد الحزب وعضو مجلس النواب وبحضور النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ وصفاء جابر عضو مجلس النواب والدكتور حسين راغب أمين التنظيم وقيادات حزب حماة الوطن.

وكان فى طليعة المستقبلين لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء وقيادات حزب حماة الوطن حيث تواجد أعضاء الحزب قبل وصول الرئيس فى زيارته الثالثة لمحافظة سوهاج التى افتتح من خلالها العديد من المشروعات التنمويه،

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى بداية الزيارة قرية أم دوما بمركز طما إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج، كما افتتح مستشفى سوهاج التعليمي، وزار جامعة سوهاج الجديدة.

كما تم افتتاح محور طما العلوى وبعض المدن الصناعيه الجديدة، ولاقت زيارة الرئيس اهتماما كبيرا من جميع أبناء المحافظة لما تمثله هذه الزيارة من أهمية كبيره فقد جاءت بعد قرب انتهاء المرحلة الاولى من مشروع حياة كريمه التى أعادت الحياه الى أبناء الصعيد من جديد بعد تهميش لفترات طويله عانى منه الصعيد من نقص الخدمات والبنيه التحتيه .

من ناحيته أشار اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب إلى أن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى وكل القيادات حريصون على تقديم كافة أوجه الدعم للقيادة السياسية فى جميع الاتجاهات الداخلية والخارجية وقد تجلت مشاركة الحزب اليوم بهذه الأعداد الكبيرة فى نقل هذه الصورة، كما تحدث عن سعادته لزيارة محافظة سوهاج وتمنى تكرارها.

وأشار النائب أحمد بهاء رئيس الكتله البرلمانية إلى أهمية مثل هذه الزيارات لما تمثله من نشر للوعى الثقافى للمواطنين ولبث روح الالفه والوئام بين كافة ابناء الوطن من أقصى الجنوب لاقصى الشمال، كما أبدى سعادته بالترحاب الشديد الذى لاقاه من ابناء محافظة سوهاج لا سيما أعضاء حزب حماة الوطن.

وتحدث الدكتور أحمد الديب الخولى أمين أمانة سوهاج عن احساسه بالفخر لانتمائه لحزب حماة الوطن خاصة بعد الحضور الكبير الذى ظهر اليوم مما يؤكد قوة وصلابة الحزب على أعلى المستويات.