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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. الأزهر يحتفي بـ 77 عاماً من حياة الإمام الطيب .. الأوقاف: اليسر والسماحة من أعظم مميزات الدين الإسلامي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية.

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خطيب الأوقاف: اليسر والسماحة من أعظم مميزات الدين الإسلامي

 

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