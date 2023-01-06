النشرة الدينية .. الأزهر يحتفي بـ 77 عاماً من حياة الإمام الطيب .. الأوقاف: اليسر والسماحة من أعظم مميزات الدين الإسلامي

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية.
المسيح رمز السلام| علي جمعة: سيدنا عيسى كان مُبرئًا من كل عيب ونقص
رائد الفكر المعاصر.. ماذا قدم الإمام الطيب في ملف تجديد الخطاب الديني؟
خطيب الأوقاف: الله عامل الأمة بالتيسير وأمرهم به كمنهج حياة
خطيب الأوقاف: اليسر والسماحة من أعظم مميزات الدين الإسلامي
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. الإمام المجدد قضى عمره في خدمة الدين والوطن
علي جمعة : الأشاعرة عقيدة أهل السنة والجماعة
لماذا يُقلق الشيخ الشعراوي البعض حتى الآن؟.. علماء يجيبون |فيديو
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