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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفعة العاشرة..

محافظ كفر الشيخ: وصول 2 طن من لحوم صكوك الإطعام

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2 طن لحوم من صكوك الاطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في اطار اجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، و إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ وصول الدفعة العاشرة من صكوك الإطعام.

وقال محافظ كفر الشيخ، وصلت الدفعة العاشرة من صكوك الاطعام، وتم توزيع 18 طنا ،مجاناُ على 18 ألف أسرة، وجاري توزيع 2 طن لحوم، على 2000 أسرة، لتكون جملة ما يتم توزيعه،20 طن على 20 ألف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن مشروع صكوك الاطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.

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