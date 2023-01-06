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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح تذاكر حفل عبد المجيد عبد الله المرتقب في موسم الرياض..12 يناير

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

يستعد الفنان عبد المجيد عبدالله، لإحياء حفل غنائي ساهر له يوم الخميس 12 يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عن طرح تذاكر حفل الفنان عبد المجيد عبدالله المرتقبل في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس 12 يناير الجاري. 

 

أحدث أغاني عبد المجيد عبدالله 

في ديسمبر الماضي، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها مؤخرا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية قل شي لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

 


أغاني عبد المجيد عبدالله الجديدة

تجاوز الفنان عبد المجيد عبدالله، حاجز الـ مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم ما عاد يمديني، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 9 نوفمبر الماضي. 

أغنية ما عاد يمديني، لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات خالد المريخي، الحان الموسيقار طلال، توزيع زيد نديم، كمنجات تامر فيضي، جيتار ومندولين صولو احمد روكت، ايقاع سمير القطان، صولو شيلو احمد طه، مكس جاسم محمد، إشراف عام خالد أبو منذر. 

 

عبد المجيد عبدالله وإصابته بمرض المانير

في بداية عام 2022، كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله -خلال حفله بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير، وهي التهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة. 

وظهر عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده.

وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم، لازم أقف بكامل صحتي عشان أستمتع معاكم في نفس الوقت فادعولي»، ليمازحه محمد عبده، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذنيك ما يصير». 

 

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله 

في شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

 

تفاصيل ألبوم “عالم موازي” لـ عبد المجيد عبد الله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبد الله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

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