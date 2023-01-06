اندلاع حريق في مبنى وزارة الخارجية الروسية.. فيديو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اندلاع حريق في إحدى الغرف الفنية بمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو دون وقوع إصابات.

وقالت زاخاروفا عبر حسابها على تطبيق "تليجرام": "انطلق إنذار الحريق في إحدى الغرف الفنية بمبنى وزارة الخارجية، والسبب المحتمل حدوث ماس كهربائي"، وفقا لحساب وكالة “سبوتنيك” الروسية على تطبيق “تليجرام”.

وأضافت زاخاروفا أن موظفي وزارة الطوارئ يعملون الآن في مكان الحادث.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قائلة: "المعلومات التي تتحدث عن اندلاع حريق في أماكن العمل بالوزارة عارية عن الصحة نحن نتحدث عن الطوابق السفلية من المبنى".

