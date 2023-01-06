مش هنبيع حاجة | الرئيس للمصريين : مبنخبيش عليكم أي شيء ..فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة الي المصريين مرددا :"اطمئنوا احنا مبنخبيش عليكم حاجة، انا كل مناسبة بتكلم واقول الحكاية".

وتابع خلال تقديمه التهنئة الي الأقباط بالكاتدرائية،: متديش ودنك لحد مش مسئول، وكل واحد يعرف على قده، من أول الموظف الى الشخص اللي ربنا قدره يكون قدر المسؤولية .

وأضاف: "متخافوش لسببين الأول ربنا موجود مش هيسبنا، والسبب التاني أن الدولة حريصة أن يكون تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية أقل من ما هي عليه".

وتابع : "احنا الحمد لله ماشيين كويس بس بنعاني، ومش هنبيع حاجة ولو بعنا هنقول .. كل سنة وانتم طيبين عام سعيد دعوتكم لينا ولمصر".

واستقبل رجال الدين المسيحي الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال حار بالهتاف والترديد تحيا مصر، مع زغاريد مدوية من السيدات الموجودة بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وبمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.