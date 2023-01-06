حنان يوسف: الملل سبب انفصالي عن زوجي وليس الفن

حلت الفنانة حنان يوسف، ضيفة ببرنامج " كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز للحديث عن كواليس من حياتها الفنية والشخصية.

وقالت حنان يوسف خلال حوارها بالبرنامج والمذاع عر قناة "ام بي سي مصر"،:" سبب انفصالي عن زوجي عصام السيد، هي مشاكل عادية متحملنهاش وكنا فاكرين إن الحب هيفضل موهوهج بسبب الروتين دخلنا في ملل وضيق فكان الأريح ليه وليا ولإبننا إننا ننفصل"

وأوضحت:" عمري ما عليت صوتي علي جوزي ولا زعقت، متابعة:"هو شخص طيب جدا وواقف مع أحمد وقفة رجالة، وممكن أنا أكون معملتش مجهود في العلاقة لأن خدت الموضوع على كرامتي فأخدت رد فعل غلط.

وعن بداياتها الفنية، وأكدت،:" ابتديت تمثيل وأنا عندي 30 سنة، كنت بدور على شغل عادي في القاهرة ليا جماعة صحابي صمموا اني أمثل وودوني المسرح وبعدها الحاجات جرت بعضها.