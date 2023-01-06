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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان يوسف: الملل سبب انفصالي عن زوجي وليس الفن

صدى البلد

حلت الفنانة حنان يوسف، ضيفة ببرنامج " كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز للحديث عن كواليس من حياتها الفنية والشخصية.

وقالت حنان يوسف خلال حوارها بالبرنامج والمذاع عر قناة "ام بي سي مصر"،:" سبب انفصالي عن زوجي عصام السيد، هي مشاكل عادية متحملنهاش وكنا فاكرين إن الحب هيفضل موهوهج بسبب الروتين دخلنا في ملل وضيق فكان الأريح ليه وليا ولإبننا إننا ننفصل"

وأوضحت:" عمري ما عليت صوتي علي جوزي ولا زعقت، متابعة:"هو شخص طيب جدا وواقف مع أحمد وقفة رجالة، وممكن أنا أكون معملتش مجهود في العلاقة لأن خدت الموضوع على كرامتي فأخدت رد فعل غلط.

وعن بداياتها الفنية، وأكدت،:" ابتديت تمثيل وأنا عندي 30 سنة، كنت بدور على شغل عادي في القاهرة ليا جماعة صحابي صمموا اني أمثل وودوني المسرح وبعدها الحاجات جرت بعضها.

ياسمين عز حنان يوسف الفنانة حنان يوسف ام بي سي مصر وقفة رجالة

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