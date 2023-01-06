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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد من مستقبل وطن يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وفد مستقبل وطن
وفد مستقبل وطن

قدّم وفد من حزب مستقبل وطن يتقدمهم المهندس شريف سلطان أمين عام أمانة التجمع الأول والخامس، وأمناء أمانات التجمع الأول والثالث والخامس والقطامية، التهنئة للأخوة الأقباط في الكنيسة الإنجيلية و كنيسة القطامية وكنيسة السيدة العذراء والانبا بيشوي بالنرجس وكنيسة الشهيد ابي سيفين والانبا مقارنة التجمع الأول ، وذلك بمناسبة عيد الميلاد الميلاد المجيد.

وأكد شريف سلطان، أن هذا العيد مناسبة سعيدة لكل المصريين، فالشعب المصري نسيج واحد على مر العصور، فيها تتجلى ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال، تملأها روح المحبة والألفة بين أبناء الوطن.

وخلال مشاركته بالتهنئة، دعا شريف سلطان لمصر وكل المصريين أن يظلوا بخير وبركة وفي رباط إلى يوم الدين.

مستقبل وطن عيد الميلاد الكنيسة الإنجيلية الأقباط كنيسة السيدة العذراء

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