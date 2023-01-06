السودان .. استبعاد قاضي محاكمة عمر البشير

قرّرت السُّلطة القضائية بالسودان إحالة قاضي محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير للتقاعد، وسبق لقاضيين آخرين أن تنحّيا في وقت سابق عن مواصلة إجراءات المحاكمة.

وقالت مصادر موثوقة لـ"العربية.نت": إن رئيس هيئة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م، قاضي المحكمة العليا، حسين الجاك الشيخ، تسلم خطاب إحالته إلى التقاعد عن العمل بالسلطة القضائية لبلوغه السن القانونية.

وذكرت المصادر أنّ القرار تسبّب بغياب القاضي المذكور عن الجلسة المعلنة، يوم الثلاثاء الماضي، ما اضطر عضو هيئة المحكمة، القاضي بمحكمة الاستئناف الرشيد طيب الأسماء لإعلان تعليق الجلسات لأسبوعين.

ونقلت تقارير صحفية بالخرطوم يوم الخميس، أن القاضي حسين الشيخ انتهت فترة التجديد التي قررتها له السلطة القضائية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 ولم يصدر قرارٌ آخر بالتجديد مرة أخرى.

وفي ديسمبر 2020، أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، أول رئيس لمحكمة مدبري انقلاب يونيو، التنحي لأسباب صحية.

وقال القاضي في جلسة بثها التلفزيون الرسمي: "إنني أعاني من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء بالابتعاد عن التوتر".

وفي يوليو 2020، لحق القاضي أحمد علي أحمد بسلفه وقرر التنحي، وقال إنه طلب إعفاءه "خشية الانزلاق فيما تأباه العدالة".

وبدأت جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبيه علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح وقادة بارزين بالنظام البائد، في 21 يوليو 2020م بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها حد الإعدام.

البشير ظهر في 20 ديسمبر الماضي، متحدثاً للمرة الأولى منذ خلعه بثورة شعبية في أبريل 2019، وأعلن مسؤوليته عن تدبير الانقلاب العسكري ضد حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي في 30 يونيو 1989.