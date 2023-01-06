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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 17 تعديا على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شهدت قرى مركزي فوة والحامول، بمحافظة كفر الشيخ، حملات لمجلسي المدينتين، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف البناء المخالف، فتمكنت الحملات من إزالة 17 حالة تعدياً، منهم تنفيذ 15 حالة تعدياً على الأراضي الزراعية وبناء مخالف، على مساحة 900 متر، وإزالة حالتي تعدٍ بقريتين بالحامول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف.
 

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قاد سليم أبو شريف، المشرف على مركز ومدينة فوة، حملة مكبرة، اليوم الجمعة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ووقف البناء المخلف بعدد من قرى مركز فوه، وتم تنفيذ 15 حالة تعدياً في 3 فترات منذ الصباح حتى مساء اليوم الجمعة، على مساحة 900 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية، ووقف حالة مبني بالطوب الأحمر دور أول علوي تعدٍ على أملاك الصرف بقرية الأحمدية، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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