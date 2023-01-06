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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة بعد اجتياز الكشف الطبي

صدى البلد

يعلن النادي الأهلي عن صفقة جديدة خلال دقائق قليلة ويتوقع أنها التونسي محمد الضاوي القادم من النجم الساحلي بعد أن اجتاز الكشف الطبي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته صباح اليوم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمباريات القادمة، بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت أمس.

وحرص الجهاز الفني على استمرار التدريبات بدون راحة اليوم، وفقا للبرنامج التدريبي الخاص بالمرحلة القادمة، حيث عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

واكتفت المجموعة التي خاضت مباراة انبي أمس بتدريبات استشفائية في الجيم، قبل أن يؤدي بقية اللاعبين تدريبات خططية متنوعة في الملعب.

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين بتوقيع محمد مجدي أفشة وأليو ديانج في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب المقاولون العرب، ليواصل الأهلي صدارته لبطولة الدوري برصيد 30 نقطة.

 

النادي الأهلي الكشف الطبي السويسري مارسيل كولر انبي محاضرة فيديو

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