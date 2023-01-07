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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكميم المعدة أودى بحياته.. سبب وفاة نجل جورج وسوف| القصة كاملة

الراحل وديع مع والده
الراحل وديع مع والده جورج وسوف

تكميم المعدة أودى بحياته.. خبر محزن سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توفى وديع جورج وسوف بعد إقامته في المسشتفى لأيام نتيجة إجراء عملية أدت الى مضاعفات كبيرة، ومن خلال تقرير قدمته فضائية “العربية” نقدم لكم أسباب الوفاة.

سبب الوفاة

 

وفاة وديع جورج وسوف

 

وديع الوسوف، الابن الأكبر لسلطان الطرب، يفارق الحياة في أحد مستشفيات بيروت، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بسبب خضوعه لعملية جراحية لتكميم المعدة، ورغم إعلان نجاح العملية إلا أن وديع تعرض لمضاعفات أدت إلى نزيف داخلي.

 

وفاة الابن الأكبر لجورج وسوف


واستدعى ذلك طلب تأمين وحدات دم له، لكن النزيف تسبب بوفاته. 

وشكل خبر وفاة نجل الفنان صدمة كبيرة لدى الكثير من الفنانين الذين نعوه على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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