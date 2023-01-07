تكميم المعدة أودى بحياته.. سبب وفاة نجل جورج وسوف| القصة كاملة

تكميم المعدة أودى بحياته.. خبر محزن سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توفى وديع جورج وسوف بعد إقامته في المسشتفى لأيام نتيجة إجراء عملية أدت الى مضاعفات كبيرة، ومن خلال تقرير قدمته فضائية “العربية” نقدم لكم أسباب الوفاة.

سبب الوفاة





وفاة وديع جورج وسوف

وديع الوسوف، الابن الأكبر لسلطان الطرب، يفارق الحياة في أحد مستشفيات بيروت، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بسبب خضوعه لعملية جراحية لتكميم المعدة، ورغم إعلان نجاح العملية إلا أن وديع تعرض لمضاعفات أدت إلى نزيف داخلي.





وفاة الابن الأكبر لجورج وسوف



واستدعى ذلك طلب تأمين وحدات دم له، لكن النزيف تسبب بوفاته.

وشكل خبر وفاة نجل الفنان صدمة كبيرة لدى الكثير من الفنانين الذين نعوه على وسائل التواصل الاجتماعي.



