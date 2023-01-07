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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع مصر في 34 مشروعا بـ111 مليون يورو

صدى البلد

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، أهمية التعاون بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة، معلنا أنه سيتم تعزيز التعاون بشكل أكبر خلال عام 2023 من خلال إقامة الحوار الرابع بين الجانبين بشأن الهجرة.
وقال برجر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن "محفظة التعاون" في مجال الهجرة مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ حاليا حوالي 111 مليون يورو، بإجمالي 34 مشروعاً.
ونوه بالتنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة عبر حزمة تصل إلى 60 مليون يورو؛ وذلك لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، التي تعالج بشكل أساسي الأسباب الرئيسية التي تؤدي للهجرة. 
ولفت برجر إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع - للمرة الأولى - برنامجاً لإدارة الحدود بقيمة 23 مليون يورو بالتعاون مع الجانب المصرى.
وأضاف أنه من المنتظر الاتفاق على المرحلة الثانية من برنامج إدارة الحدود بقيمة 57 مليون يورو، خلال العام الجارى بالتعاون مع الحكومة المصرية.
 

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