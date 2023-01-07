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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير: اعتدال الطقس يخفف من آلام الطاقة في أوروبا

صدى البلد

لا تزال أزمة الطاقة تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي خلال الأيام القليلة الماضية في القارة العجوز.

 

وقال ممدوح سلامة، خبير الطاقة، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن انخفاض أسعار الغاز بشكل طفيف خلال الأيام السابقة، يرجع إلى انخفاض الطلب مؤخرا ، وذلك بسبب اعتدال الطقس، على عكس ما كان متوقعًا، منوها بأنه من المتوقع استمرار أزمة الطاقة في أوروبا.

 

واسترسل: أتوقع ارتفاع أسعار الغاز مجددًا بمجرد انخفاض درجات الحرارة والوصول إلى مستوياتها المعروفة في هذا الوقت من العام، لا سيما وأنه يتم استخدام القدرات الإنتاجية كلها، مشيرًا إلى أن هذه الوتيرة ستظل باقية لحين التوسع في إنتاجية الغاز المسال بقطر عام 2024 والولايات المتحدة 2026.

 

من جهتها، أكدت جيهان جادو، عضوة مجلس محلي فرساي الفرنسي، أن انخفاض أسعار الغاز لن يدوم طويلًا، مشيرة إلى أن أزمة الطاقة تلقي بظلالها على اقتصاد الدول الأوروبية، خاصة مع ما يتبع ذلك من تأثيرات على أسعار السلع المختلفة.


 

الطاقة الغاز الطبيعى اوروبا أزمة الطاقة

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