محافظ الدقهلية: رفع 338 طن قمامة وأتربة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم رفع 298طن قمامة و40 اتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية .

وأوضح المحاسب نادر محي الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه قد استمر التنسيق مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة ، المحاسب المتولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية وشمل المرور،شارع الجيش وشارع الجمهورية والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية اداب والجامعة وعبد السلام عارف وشارع سعد زغلول وقلونجيل والدراسات وقناة السويس والعبور وسندوب والمجزر وكوبري سندوب وكوبري المرور، وفي مجال التشجير والتجميل تم تمهيد الأحواض بدوران توشكي تمهيدا لزراعتها وقص وتهذيب الاشجار بشارع الجيش وزراعة الأحواض أمام كلية التربية الرياضية بشارع جيهان وفي مجال الكهرباء تم مراجعة الخلايا والأعمدة بشارع المضرب بعزبة الشال وتفريعاتها ومدخل شارع الدراسات.

وشملت الاعمال تطهير بيارات الأمطار بشارع الجيش والمشاية والجمهورية، كما استمرت أعمال الكنس ورفع الأتربة من عدد من الشوارع الرئيسية وبجوار ديوان عام المحافظة، وكذا استمرت أعمال الجمع المنزلي للقمامة علي مدار الثلاث ورديات وحتي الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف ان المعدات المشاركة في الحملات شملت سيارات حمولة مابين 5 و10و20 طن ومكابس وقلابات و8 سيارات نصف طن و2سيارة مياة لري الجزر الوسطي والحدائق و2سيارة مكنسية و2سيارة كهرباء.

وفي نطاق مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تطوير وتجميل كورنيش طريق المنصورة / أجا بطول 500متر حيث تم ( تركيب بلدورات واستعدال مناسيب سور واعمدة الكورنيش وعمل صبه خرسانيه ارضيه و تركيب الفواصل المضيئة بمسافة بينيه متر بالبلدورات و تركيب 64 عامود إنارة ديكوري و تركيب 4 بلاعات صرف مطر وتركيب باكيات الحديد ما بين الاعمدة و تركيب حجر الهاشمه والمايكه بالسور وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه القائم علي تنفيذ المشروع..

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول..

FB_IMG_1673094652164

FB_IMG_1673094649726

FB_IMG_1673094645791

FB_IMG_1673094643004