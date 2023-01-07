مهرجان الصيد الجليدي.. أغرب احتفال يحضره آلاف السياح بكوريا الجنوبية |شاهد

توافد آلاف السياح على كوريا الجنوبية للمشاركة في صيد الأسماك بالصنارات أو حتى بأيديهم العارية وذلك ضمن مهرجان الصيد الجليدي السنوي.

صور من المهرجان

اصطياد الاسماك من الثلج

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، شهدت مقاطعة هواشون في مقاطعة جانج وون حشودًا من الزوار يتدافعون لاصطياد سمك السلمون المرقط "سانشونيو" من نهر متجمد بعد انطلاق الحدث الشهير اليوم لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

صور من المهرجان

ملايين الزوار

وعلى الرغم من إطلاق المهرجان منذ 20 عامًا فقط، فقد اجتذب الحدث ملايين الزوار سنويًا وأصبح احتفالًا مفضلًا لوفرة سمك السلمون المرقط الذي يغمر المقاطعة الشمالية في هذا الوقت من العام.

صور من المهرجان

مظاهر الاحتفال الغريبة

ويمكن رؤية رواد المهرجان ، من السكان المحليين والسياح، وهم ينتظرون بفارغ الصبر بالقرب من الثقوب الصغيرة في الجليد قبل اصطياد الاسماك، حيث يتحمس البعض لدرجة أنهم يضعون السمكة في أفواههم أو يقفزون في المياه الجليدية.

صور من المهرجان

ثلج ولعب

بالإضافة إلى المشاركة في صيد الأسماك ، يمكن لرواد المهرجان أيضًا لعب كرة القدم على الجليد أو حتى تذوق السانشونيو المشوي.

صور من المهرجان

ويقام الحدث على بعد 12 ميلاً فقط جنوب المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.