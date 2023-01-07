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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رحمي يوزع الهدايا على الأطفال داخل كنيسة العذراء بسمنود

محافظ الغربية يوزع هدايا على الأطفال الأقباط بكنائس سمنود والمحلة وطنطا .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال زيارة صباحية لعدد من الكنائس بمراكز طنطا، المحلة وسمنود، شملت زيارة الكنيسة الإنجيلية بطنطا، مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس، كنيسة العذراء بالمحلة، كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، و نجوى العشيري السكرتير العام، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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وحرص محافظ الغربية على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية طنطا حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وعدد من رجال الدين والقساوسة، كما توجه المحافظ للكنيسة الإنجيلية، حيث استقبله القس منسي راعي الكنيسة، وعدد من أبناء الطائفة الإنجيلية.

وفي ذات السياق استقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها محافظ الغربية ومرافقيه داخل كنيسة العذراء بالمحلة الكبرى واختتمت الزيارة في كنيسة الشهيد العذراء مرين والشهيد أبانوب بسمنود حيث قام المحافظ والقس أبانوب بتوزيع الهدايا على الأطفال داخل الكنيسة، في لمسة إنسانية عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد.

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وقدم محافظ الغربية التهنئة لشركاء الوطن بمناسبة العيد، داعياً المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا ويمن عليها بالأمن والأمان والاستقرار ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأضاف رحمي أن هذه الأعياد والمناسبات هي رسالة مهمة للعالم بأجمعه، تؤكد أن المصريين يحتفلون سويا بكل المناسبات الإسلامية والمسيحية، معاً، في جو من المودة والمحبة داعياً الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبهم أعرب القساوسة ورجال الدين ورؤساء الكنائس والمطرانيات عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان لمحافظ الغربية، على مشاعره النبيلة وحرصه الدائم على مشاركتهم الفرح والأعياد، إلى جانب الاهتمام المستمر بتلبية كافة المطالب الخاصة بالكنائس.

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جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ (النائبة دعاء عريبي، النائبة مرفت ألكسان، النائبة إيريني ثابت، النائبة سحر العشري، النائب ليلي أبو إسماعيل والنائب أحمد دراج )، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة، الأستاذ رضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين والقساوسة.

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