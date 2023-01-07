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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية للأهلي

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن تطورات صفقة انضمام مروان عطيه نجم الاتحاد السكندري للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 

 

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" عمار حمدي  يرفض الدخول في صفقه مروان عطيه ويؤكد  رغبته. في اللعب لسموحة أو يخرج إعارة"

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بركات يكشف مزايا تعاقد الأهلي مع كريستو

 

علق الإعلامي محمد بركات، على تعاقد الأهلي مع محمد الضاوي كريستو قادما من النجم الساحلي التونسي.
قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد الضاوي كريستو صغير في السن وصفقة مفيدة للأهلي مستقبلا" 
وأضاف: "كريستو قادر على التواجد في مركز الجناح الهجومي ويمكن الاستفادة منه في مركز 10 كصانع ألعاب" 
واختتم حديثه قائلا: "أعتقد أن الضاوي في ظل صغر سنه وثقة المدربين في النجم الساحلي في اللاعب، أعتقد أنه سيكون صفقة ناجحة"

الزمالك الأهلى فرج عامر الاتحاد السكندري النجم الساحلي عمار حمدي

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