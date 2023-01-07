عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق في مقتل 28 شخصا ببوركينا فاسو

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

بعد أسبوع من العثور على 28 جثة في بوركينا فاسو التي تشهد هجمات جماعات متطرفة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السبت السلطات الانتقالية إلى الإسراع في إجراء تحقيق شفاف وسريع بشأن هذه المجزرة.

وأثارت أعمال العنف هذه المخاوف من وقوع سلسلة أعمال انتقامية بين المجتمعات المحلية في هذا البلد.

وأثنى تورك على إعلان السلطات فتح تحقيق في ملابسات هذه الحادثة داعياً إلى "أن يكون سريعا وشاملا وحياديا وشفافا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك بغض النظر عن مراكزهم أو مناصبهم".

وأضاف المفوض في بيان "وجهت خطابا إلى وزير الشؤون الخارجية يؤكد على هذه الرسالة بالتحديد" لأن "الضحايا وأحباءهم لا يستحقون أقل من ذلك".

مع استمرار العنف.. مفوضية اللاجئين تطالب بمزيد من الدعم في بوركينا فاسو

مقتل 14 شخصا خلال هجومين في شمال بوركينا فاسو

وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن مصادرها المحلية حمّلت مسؤولية القتل لميليشيا من المتطوعين تدعى "متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن" (VDP) أنشأت لدعم الجيش في معركته ضد المتطرفين.

وبحسب البيان فإن عناصر من الميليشا هاجموا البلدة وقتلوا 28 رجلا "انتقاما على ما يبدو لهجوم على قاعدة عسكرية للمجموعة في الليلة السابقة" نفذه عناصر يُشتبه في أنهم أعضاء من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة.

وفي اعقاب الهجوم، استنكرت منظمة "تجمع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات" الناشطة في مجال حقوق الإنسان في بوركينا فاسو، "التجاوزات" التي ارتكبها متطوعون من أجل "الدفاع عن الوطن".

واشارت الحكومة في بيان إلى أن تحقيقًا "فُتح على الفور للكشف عن  ملابسات المأساة وتحديد كافة المسؤوليات" داعية "السكان بأسرهم إلى التزام الهدوء ... بانتظار نتائج التحقيق" للوقوف على "هذا العنف غير المقبول".

بوركينا فاسو الأمم المتحدة العنف تحقيق القاعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

اتهامات شنيعة.. بيان عاجل من الخطوط الكويتية بعد شائعات تجريد مضيفات من ملابسهن

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

الذهب يستقر بختام تعاملات اليوم في محلات الصاغة

موضوعات متعلقة

متى يشعر الإنسان بقرب موعد وفاته؟ أسرار الأيام الأخيرة للميت

هل يشعر الإنسان بموته قبل 40 يوما من الوفاة؟ حقائق لا تعرفها عن البرزخ

دعاء الرسول ليلة الجمعة .. 11 كلمة لا ترد لغفران الذنوب

شكري يواصل لقاءاته المكثفة في اليوم الثاني بنيويورك.. خطوات مهمة لجذب الاستثمارات المتنوعة على أرض مصر.. المناخ والغذاء والطاقة ومكافحة الإرهاب أبرز الملفات

نشاط مكثف لوزير الخارجية في نيويورك.. رئاسة مصر لقمة المناخ تفرض نفسها على لقاءات شكري.. جذب الاستثمارات وتفعيل الشراكات وقضايا العرب وإفريقيا حاضرة بقوة

أول امرأة في التاريخ مستشارة لشيخ الأزهر لشئون الوافدين.. السيرة الذاتية

أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة.. أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم بالمؤتمر العربي الأول للمناخ

كيف أبر أمي بعد وفاتها ؟ افعل 5 أمور تضمن لك الجنة

ترشيحاتنا

نقل مولود سعودي في حالة خطرة من دبي إلى الرياض

لم تهنئ مكارثي .. بيلوسي تعلن عن منصبها الجديد في الكونجرس الأمريكي

شكوك حول سبب الوفاة.. سبب تأخر دفن نجل جورج وسوف

غياب زيزو عن تدريبات الزمالك .. تفاصيل

تبدأ من 340.4 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ نيسان صني 2023

400 جنيه لعقد الشقة الأقل من 60 عاما.. مقترح برلماني بشأن الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي إلى الوفاة.. أحذر إستخدام هذا النوع من المخدات

بوسي تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

كان عارف إنه مقلب .. لاعب سعودي يفجر مفاجأة بشأن برنامج رامز

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

فيديو

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ