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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 14 شخصا خلال هجومين في شمال بوركينا فاسو

مقتل 14 شخصا خلال
مقتل 14 شخصا خلال هجومين في شمال بوركينا فاسو

لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم، بينهم 8 مدنيين يؤازرون الجيش، في شمال بوركينا فاسو، في هجومين منفصلين شنهما مسلحون، حسبما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "مسلحين هاجموا قرية سافي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.. الهجوم استهدف متطوعي الدفاع عن الوطن، الذين خسروا 8 من عناصرهم".

وأضاف أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عناصر آخرين بجروح.

كما أكد مصدر محلي في بوركينا فاسو وقوع الهجوم، مشيراً إلى أن الحصيلة هي "7 ضحايا و10 جرحى بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة".

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ومنذ 2015 تشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية متكررة، أسفرت عن آلاف القتلى وهجرت نحو مليوني شخص من ديارهم.

وتضاعفت هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، خاصة في شمال البلاد وشرقها.

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