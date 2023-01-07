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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس سفاجا يلتقي ممثلي الفنادق ومديريها لمناقشة أعمال تجميل وتطوير شوارع المدينة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، لقاءا موسعا مع مديري فنادق وقري سفاجا السياحية وذلك بشأن تطوير وتجميل الشوارع والمناطق المحيطة بالفنادق والقرى السياحية، في إطار تفعيل تعليمات اللواء عمرو حنفي، رئيس مدينة سفاجا، بإلزام الفنادق والقرى السياحية ‏بمدينة سفاجا بالمشاركة المجتمعية في الارتقاء بجودة الحياة بالمدينة.

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أوضح رئيس المدينة، أن تضافر جهود الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني من النقاط المهمة للحفاظ على تألق المدينة وتلافى عدد من المشاكل والمعوقات، التي تمثل خطرا قد يعيق التدفق السياحى المنتظر لذا لا بد من تعاون كافة الفنادق في هذا الأمر وأن المدينة تمد يدها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مدينة سفاجا، الذي تم عقده بمقر الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لبحث تنمية وتطوير المدينة والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه هذه المدينة، والتوصل إلى سبل حل هذه المشكلات.

أضاف شعبان، أن الإجتماع ناقش التحديات التي تواجه تطوير المدينة مع ٢٥ مسئولا من ممثلي القري السياحية فى سفاجا، خاصة وأن المستثمرين ضخوا استثمارات بمليارات الجنيهات وتحتاج إلى توحيد الجهود من أجل الارتقاء السياحي بالمدينة، والمشاركة فى تنمية المجتمع بمزيد من الخدمات والفعاليات وتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم.

سفاجا استثمار الوحده المحلية توفير فرص عمل الحكومة

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