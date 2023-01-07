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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

سؤال وجواب | إعاقات يستحق صاحبها استخراج كارت الخدمات المتكاملة .. فيديو

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين من ذوي الإعاقة عن طرق استخراج “ كارت ” بطاقة الخدمات المتكاملة، التى توفرها وزارة التضامن الاجتماعى.

وفي هذا السياق أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنواع الإعاقات التى يستحق صاحبها استخراج كارت الخدمات المتكاملة. 

وعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، فيديو عبارة عن "سؤال وجواب حول بطاقة الخدمات المتكاملة" . 


الأوراق  والمستندات  المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة لـ استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والفئات المستحقة، وكيفية استخراجها.

وأوضحت وزارة  التضامن الاجتماعي، الإجراءات المتبعة لـ استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

ولكى تتمكن من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تبدأ بالـ تسجيل حتى تتمكن من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البوابة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، وتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

وبعد ملء بياناتك الشخصية حتى تتمكن من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك - رجاء احتفظ به.

ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك، فالتسجيل أول خطوة لدراسة حالتك ولا بد أن تكمل باقي الخطوات.

كيفية الاستعلام عن طلب استخراج البطاقة 

استعلم عن الطلب لتحصل على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

و في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

بناءً على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

 بطاقة الخدمات المتكاملة تقدم الكثير من المميزات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة، مثل: الجمع بين معاشين، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية، والكشف المجاني في المستشفيات، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والإعفاء من الضرائب، والدمج في مدارس التعليم الأساسي، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

من خلال الفيديو التالى تستطيع التعرف على  أنواع الإعاقات اللي يستحق صاحبها استخراج كارت الخدمات المتكاملة .

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=559183289581017&id=100064680523614&mibextid=qC1gEa

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