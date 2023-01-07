عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب يبدأ من 3000 جنيه| وظائف للجنسين بمختلف التخصصات.. لا يشترط الخبرة

فرص عمل
فرص عمل

تسعي الحكومة إلى توفير فرص عمل متنوعة للشباب فى كافة التخصصات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص حيث تعلن وزارة الشباب بشكل دائم عن وظائف شاغرة.

فرص عمل الشباب والرياضة

وتوفر الوزارة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية فرص عمل من خلال مبادرة توظيف مصر وعقد يوم توظيفي للشركات.

txt

فرص عمل للمواطنين.. تنمية الصعيد: اهتمام رئاسي بتنفيذ المشروعات الاقتصادية

txt

فرص عمل للمرأة بسيناء.. مشروع لتطوير التطريز اليدوي وصناعة الجلود

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتشمل فرص عمل الشباب والرياضة مجموعة متنوعة من التخصصات المطلوبة والتي من بينها إعلان شركة فى مجال الاتصالات عن حاجتها موظفين للعمل Call Center، وتيلي سيلز .

شروط التقديم على وظائف Call Center

- يكون المتقدمين من طلبة وخريجين معاهد وكليات

- الحد الأقصى للسن 30 سنة

-لا يشترط الخبرة

- السكن في القاهرة أو الجيزة

-رواتب من 2500 إلى 2800

كما تتضمن أيضا التخصصات المطلوبة ضمن وظائف شاغره في مجموعة صيدليات كبرى من خلال اليوم التوظيفي الذي سيعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافق 10/11 يناير 2023 من الساعة ص 10 إلى الساعة 3.

- الحاجة إلي مدير فرع للعمل في الإسكندرية حاصل على بكالوريوس صيدلة.

- كما تم الإعلان عن الحاجة إلي صيادلة للعمل في الجيزة / القليوبية / الاسكندرية (بكالوريوس صيدلة - خبرة أو بدون خبرة)

- كما تتضمن الاعلان الحاجة إليي  موظف تجميل داخل الفرع للعمل في  (الشروق / العبور / الإسكندرية) (مؤهل متوسط)

- كما أعلنت مجموعة الصيدليات الكبري عن حاجتها إلى موظف أمن للعمل في (الشروق / العبور / التجمع / الشيخ زايد / مصر الجديدة / مدينة نصر / المهندسين / وسط البلد / شبرا) (مؤهل متوسط أو مؤهل عالى)

- فضلا عن الحاجة إلي دليفري للعمل في (الشروق / العبور / التجمع / الشيخ زايد / مصر الجديدة / مدينة نصر / المهندسين / وسط البلد / شبرا) (مؤهل متوسط - امتلاك ماكينة - رخص سارية)

شروط التقديم على وظائف الصيدليات

يجب أن تتوافر فى المتقدم مجموعة من الشروط والتي تتضمن مايلي:-

- جميع المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عالى)

- قبول الصيادلة المكلف

-الحد الأقصى للسن 35 سنة

- التقديم متاح ذكور وإناث

- يجب  تحديد موقف الجيش للذكور

كيفية التقديم على الوظائف المعلنة

يقوم المتقدم  الذهاب على العنوان والميعاد 11 ش أحمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط مصر القديمة .

مما يشمل إعلان الشباب والرياضة مجموعة أخري من التخصصات من بينها العمل فى شركة متخصصة فى المطاعم والتي أعلن عن حاجتها إلي مايلي :-

- مساعدين مديرين ذو (خبرة بمجال المطاعم الفرايد تشيكن)

- موظف سوبر فايزر ذو (خبرة بمجال المطاعم الفرايد تشيكن)

txt

رواتب تبدأ من 2700 جنيه.. الإعلان عن فرص عمل في 6 محافظات

txt

أستاذ تمويل: جذب المحافظات للاستثمارات يوفر فرص عمل ويحد من الهجرة الداخلية.. فيديو

- الحاجة إلي موظف ذو ويتر (خبرة بمجال المطاعم أو بدون)

- الحاجة إلى موظف عضو فريق (لا يشترط الخبرة)،

- الحاجة ألي موظف استيورد (خبرة وبدون) للعمل في التجمع الخامس - وسط البلد - عين شمس - متنزه الطاهرة بسراي القبة.

- السن من 18 سنة إلى 40 سنة

- راتب  لا يقل عن 3000 جنيه

- تقديم وجبة (للويتر - عضو فريق - الاستيورد)

فرص عمل وظائف الشباب والرياضة تخصصات وظائف الشباب والرياضة وظائف شاغرة وظائف الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تأمينات اجتماعية| فرص عمل مميزة للشباب .. اعرف الشروط

توفير فرص عمل .. التنمية الصناعية: الصعيد يحظى باهتمام شديد وغير مسبوق

ترشيحاتنا

رئيس بنك مصر: تحويل الدولار للجنيه المصري و91 مليار حصيلة شهادات الـ 25%

رئيس بنك مصر: الدولة تمتلك موارد بالعملة الأجنبية تتجاوز الـ90 مليار دولار|فيديو

شاهد ملخص وأهداف مباراة المصري والاتحاد السكندري

بسبب سجدة وإيمان .. صيدلانية وممرضة تواجهان الحبس 5 سنوات

رئيس بنك مصر: سعر الدولار ينخفض في هذه الحالة

القفز إلى وصافة الدوري.. تعرف على نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وفيوتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برا الثلاجة .. طريقة للاحتفاظ بالموز باللون الأصفر لمدة أسبوعين

أعظم مقاطع محمد علي كلاي.. تفادى 21 لكمة في 10 ثوان|شاهد

لو بتعانى آلاما بأعصاب اليد.. أطعمة مثل السحر تقضي عليها

صادم.. انفجار موبايل في يد صاحبه الهندي أثناء إجراء مكالمة

فيديو

اكتشاف رؤوس غير بشرية مدفونة في مقابر فرعونية

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ