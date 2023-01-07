راتب يبدأ من 3000 جنيه| وظائف للجنسين بمختلف التخصصات.. لا يشترط الخبرة

تسعي الحكومة إلى توفير فرص عمل متنوعة للشباب فى كافة التخصصات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص حيث تعلن وزارة الشباب بشكل دائم عن وظائف شاغرة.

فرص عمل الشباب والرياضة

وتوفر الوزارة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية فرص عمل من خلال مبادرة توظيف مصر وعقد يوم توظيفي للشركات.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتشمل فرص عمل الشباب والرياضة مجموعة متنوعة من التخصصات المطلوبة والتي من بينها إعلان شركة فى مجال الاتصالات عن حاجتها موظفين للعمل Call Center، وتيلي سيلز .

شروط التقديم على وظائف Call Center

- يكون المتقدمين من طلبة وخريجين معاهد وكليات

- الحد الأقصى للسن 30 سنة

-لا يشترط الخبرة

- السكن في القاهرة أو الجيزة

-رواتب من 2500 إلى 2800

كما تتضمن أيضا التخصصات المطلوبة ضمن وظائف شاغره في مجموعة صيدليات كبرى من خلال اليوم التوظيفي الذي سيعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافق 10/11 يناير 2023 من الساعة ص 10 إلى الساعة 3.

- الحاجة إلي مدير فرع للعمل في الإسكندرية حاصل على بكالوريوس صيدلة.

- كما تم الإعلان عن الحاجة إلي صيادلة للعمل في الجيزة / القليوبية / الاسكندرية (بكالوريوس صيدلة - خبرة أو بدون خبرة)

- كما تتضمن الاعلان الحاجة إليي موظف تجميل داخل الفرع للعمل في (الشروق / العبور / الإسكندرية) (مؤهل متوسط)

- كما أعلنت مجموعة الصيدليات الكبري عن حاجتها إلى موظف أمن للعمل في (الشروق / العبور / التجمع / الشيخ زايد / مصر الجديدة / مدينة نصر / المهندسين / وسط البلد / شبرا) (مؤهل متوسط أو مؤهل عالى)

- فضلا عن الحاجة إلي دليفري للعمل في (الشروق / العبور / التجمع / الشيخ زايد / مصر الجديدة / مدينة نصر / المهندسين / وسط البلد / شبرا) (مؤهل متوسط - امتلاك ماكينة - رخص سارية)

شروط التقديم على وظائف الصيدليات

يجب أن تتوافر فى المتقدم مجموعة من الشروط والتي تتضمن مايلي:-

- جميع المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عالى)

- قبول الصيادلة المكلف

-الحد الأقصى للسن 35 سنة

- التقديم متاح ذكور وإناث

- يجب تحديد موقف الجيش للذكور

كيفية التقديم على الوظائف المعلنة

يقوم المتقدم الذهاب على العنوان والميعاد 11 ش أحمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط مصر القديمة .

مما يشمل إعلان الشباب والرياضة مجموعة أخري من التخصصات من بينها العمل فى شركة متخصصة فى المطاعم والتي أعلن عن حاجتها إلي مايلي :-

- مساعدين مديرين ذو (خبرة بمجال المطاعم الفرايد تشيكن)

- موظف سوبر فايزر ذو (خبرة بمجال المطاعم الفرايد تشيكن)

- الحاجة إلي موظف ذو ويتر (خبرة بمجال المطاعم أو بدون)

- الحاجة إلى موظف عضو فريق (لا يشترط الخبرة)،

- الحاجة ألي موظف استيورد (خبرة وبدون) للعمل في التجمع الخامس - وسط البلد - عين شمس - متنزه الطاهرة بسراي القبة.

- السن من 18 سنة إلى 40 سنة

- راتب لا يقل عن 3000 جنيه

- تقديم وجبة (للويتر - عضو فريق - الاستيورد)