القفز إلى وصافة الدوري.. تعرف على نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وفيوتشر

فاز فريق فيوتشر على سيراميكا كليوباترا 3-2 بصعوبة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة الأولى عن طريق ميدو جابر من تسديدة متقنة تسكن شباك فيوتشر.

وأدرك فيوتشر هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق جوناثان نجويم من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء.

ونجح سيراميكا كليوباترا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق جون إيبوكا قبل انتهاء الشوط الأول.

وعاد فيوتشر ويحرز التعادل في الدقيقة 49 عن طريق محمد رضا بوبو من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء.

وجاء هدف في فيوتشر الثالث في الدقيقة 69 عن طريق عمر كمال عبدالواحد من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة قفز فيوتشر من المركز الرابع إلى وصافة الدوري برصيد 26 نقطة ، وجاء سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 15 نقطة.