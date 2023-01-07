نقيب البيطريين يبحث تعيين الأطباء للإشراف على سلامة الغذاء بالمنشآت الرياضية

التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين السيد القصير وزير الزراعة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب..

جاءت اللقاءات على هامش مشاركته فى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج.

أوضح النقيب العام انه ناقش مع اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قضايا مهنة الطب البيطرى، وتوقف التعيينات منذ ١٩٩٤ مما أثر على جودة الغذاء المقدم للشعب المصرى والثروة الحيوانية والعمل على هذه المشكلة، كما ناقشا مشكلة الأعلاف، وحل مشكلة أطباء الغربية والعمل على حلها عن طريق مجلس الوزراء لتثبيت الأطباء البيطريين بالصناديق فى الغربية على الباب الاول بدون النقل للهيئة والعودة لأماكنهم، ووعد الحصرى بعرض وحل تلك القضايا التى تهم قطاع حيوى وهام للوطن وهم الأطباء البيطريين.

أضاف سليم أنه التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتم مناقشة مشاكل الأطباء البيطريين وتدشين لقاء قريب لعرض مشاكل وطلبات الأطباء البيطريين باستفاضة وكيفية حلها .



أشار النقيب العام إلى لقاءه بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتم مناقشة تسكين وتعيين الأطباء البيطريين للإشراف على سلامة الغذاء بالمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى ترحيب وزير الرياضة بالموضوع والعمل على تطبيقه.

أشاد النقيب العام بالمشروعات التنموية الضخمة التى افتتاحها وزارها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة سوهاج، والتى غيرت شكل صعيد مصر وأصبح الحلم الكبير بتنمية سوهاج واقعاً ملموساً، وحظيت سوهاج ب١.٢ مليار جنيه فى المشروعات التنموية والخدمية منذ عام ٢٠١٤، ومنها تطوير ٣٢ مستشفى ووحدة صحية ومنها مستشفى سوهاج الجامعى والتى تم توسعتها وتطويرها بمليار و١٧٨ مليون جنيه، وتنمية ١٨١ قرية تابعة لسبعة مراكز ضمن المشروع الرئاسى العملاق "حياة كريمة" واكبر مثال على ذلك قرية أم دومة التى أصبحت قرية نموذجية بها مجمع خدمات متكامل ومستشفى ومدارس على أعلى مستوى ، والعديد والعديد من الطرق والمحاور و المشروعات الضخمة التى غيرت شكل سوهاج.