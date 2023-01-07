20 مليون جنيه | تفاصيل مفاوضات انضمام مروان عطية لـ الأهلي

يتفاوض مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الاتحاد السكندري لحسم صفقة التعاقد مع مروان عطية لاعب زعيم الثغر والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويرغب النادي الأهلي في شراء مروان عطية مقابل 20 مليون جنيه وإعارة ثنائي من لاعيبه أو إعارة ثلاثي الفريق مقابل دفع 18 مليون جنيه.

ودخل عبد الرحمن مانو ومحمد فخري وعمار حمدي ومحمد مغربي ضمن أبرز اللاعبين المرشحين للإنتقال لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي عن الحصول على خدمات مروان عطية خلال الساعات المقبلة بعد التوصل لاتفاق نهائي مع مسئولي الاتحاد السكندري.

فشل صفقة الأهلي الجديدة ومغادرة اللاعب من القاهرة | تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن تعثر انتقال الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم نادي ريو آفي البرتغالي لصفو ف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية.

و قالت صحيفة " record " البرتغالية فى تقرير لها تحت عنوان “لا صفقة مع الأهلي من عزيز.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب سوف يعود للبرتغال خلال ساعات للانتظام فى مران فريقه بعد فشل الاتفاق بين إدارة الأهلى والنادى البرتغالى.



في حالة فشل صفقة يعقوبو.. الأهلي يتحرك بخطة بديلة ويفاوض ثنائي أجنبي



بدأت إدارة النادي الأهلي، في التحرك نحو الخطة البديلة للصفقات الجديدة وخاصة في ملف المهاجم، حال فشل التعاقد مع الغاني عبد العزيز يعقوبو، مهاجم فريق ريو آفي البرتغالي، إذا لم يجتاز الفحص الطبي الذي أقرته الإدارة الحمراء، قبل التعاقد الرسمي.

ويسعى الأهلي لترميم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمنافسة على البطولات المحلية والأفريقية، لتعويض إخفاق الموسم الماضي.



الأهلي يجهز بدائل يعقوبو

وتستعد إدارة النادي الأهلي، لتنفيذ الخطة البديلة في أقرب وقت، وذلك من أجل حسم ملف الصفقات وتدعيم صفوف الفريق قبل خوض غمار بطولة كأس العالم للأندية.

وتعتمد الخطة البديلة تعتمد على أكثر من اتجاه محليًا وأفريقيا، ستتحرك إدارة النادي نحوه خلال الساعات الجارية حال التأكد من فشل صفقة الغاني يعقوبو.

وأتمت إدارة الأهلي التعاقد الرسمي مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة، ومحمد الضاوي كريستو، لاعب النجم الساحلي التونسي، وهناك صفقات أخرى محتملة، أبرزها لاعب فوق السن، بالإضافة إلى مهاجم أفريقي تحت السن، خاصة وأن اللوائح تسمح بقيد ثنائي أجنبي تحت السن.

وكان الأهلي بقيادة مارسيل كولر، فاز على إنبي بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز، حيث رفع رصيده إلى النقطة 30 مواصلا تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري.



فحوصات جديدة لـ عبد العزيز يعقوبو في الأهلي

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إن الإدارة الحمراء، استقرت على خضوع اللاعب لفحوصات جديدة للتأكد من بعض الفحوصات والأشعة الخاصة، وسلامة اللاعب بشكل نهائي قبل اتمام التعاقد معه.

وعلم “صدى البلد” من مصادره الخاصة أن سبب فشل عزيز يعقوبو في اجتياز الفحص الطبي هو معاناته من مشكلة في الركبة.

وأشارت المصادر المُقربة من نادي ريو أفي إلى أنه كان مقررًا أن ينتقل عزيز يعقوبو إلى سانت إيتيان في شهر أغسطس الماضي، لكن الصفقة لم يتم إكمالها من قبل مسئولي النادي الفرنسي، لكن يُعتقد بأن مشاكل الركبة التي ظهرت في فحوصات الأهلي كانت سببًا في ذلك.

وكان اللاعب وصل الى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم من أجل إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب.

إجراءات التعاقد لن تتم مع يعقوبو

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن إجراءات التعاقد لن تتم الا بعد اجتيار اللاعب لكل الفحوصات الطبية اللازمة من أجل التأكد من سلامته.