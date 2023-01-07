إنتر ميلان يتعادل على مونزا 2-2 في الدوري الإيطالي

تعادل فريق انتر ميلان مع نظيره مونزا، بنتيجة 2/2، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم انتر ميلان عن طريق ماتيو دراميان في الدقيقة 10 ثم تعادل مونزا في الدقيقة 11 عن طريق باتريك تشيوريا.

وتقدم انتر ميلان مجدداً عن طريق ولاتارو مارتينيز في الدقيقة 22.

وتعادل لوكا كالديرولا لمونزا في الدقيقة 93.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: سكرينيار، اتشيربي، باستوني ودارميان.

خط الوسط: باريلا، هاكان أوغلو، مخيتاريان و دى ماركو.

خط الهجوم: دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

وبهذه النتيجة، يحتل إنتر ميلان المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق مونزا في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.