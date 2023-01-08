خبير تحكيمي : سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء أمام فيوتشر

أكد محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، أن فريق سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء أمام فيوتشر خلال المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز.



وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن صلاح محسن مهاجم سيراميكا كليوباترا، استحق ركلة جزاء بعد مخالفة حدثت معه من جانب سعد سمير مدافع فيوتشر.

وأضاف :" كان يجب أن يتدخل حكم الفيديو محمد عباس، لأن الصورة واضحة، وسعد سمير التحم مع صلاح محسن بشكل أثر على اللاعب، وبالتالي فاللاعب يستحق ركلة جزاء".

