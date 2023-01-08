قاديروف: أغلب المساعدات المقدمة لأوكرانيا ينهبها المسئولين في الغرب وكييف

قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، إن نحو 15% فقط من المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، ستصل إلى كييف بينما سيتم نهب الباقي.

وأضاف قاديروف في رسالة عبر الفيديو على تطبيق "تلغرام": "أرى أنه في الآونة الأخيرة كنا نتحدث عن الدولارات، والمعدات التي تخصصها الدول الأوروبية لأوكرانيا. إنها قوة غير مبررة وليس هناك ما يدعونا للقلق"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتابع قاديروف أن تلك الأموال المخصصة لأوكرانيا سيصل منها 15% فقط إلى كييف، مشيرا إلى أن أغلب تلك الأموال تندرج تحت خطة عمل لغسيل الأموال، وسيقوم المسؤولون من الغرب وأوكرانيا بنهب تلك الأموال.

وأردف بقوله: "الشيء الوحيد الذي يجب علينا أن نقلق بشأنه هو جلوس روسيا على طاولة المفاوضات... إنه الشيء الوحيد الذي يجب أن نخاف منه. يجب ألا نخاف من أي دولارات ومعدات. ليست هناك أي أسلحة تخيفنا، حتى الثلج والشتاء".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة أكثر من 3.75 مليار دولار، وتشمل مركبات مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي.

