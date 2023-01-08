بعد حادث المسيرات.. كوريا الجنوبية تدرس شراء أنظمة المراقبة الجوية الإسرائيلية

في أعقاب انتقادات طالت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية لفشلها في مواجهة اختراق خمس مسيرات كورية شمالية لمجالها الجوي، بدأت سول تفكر في شراء أنظمة المراقبة الجوية الإسرائيلية المعروفة باسم "العين الكهربائية".

وقال مصدر دفاعي في سول اليوم الأحد، في تصريحات لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن الجيش الكوري الجنوبي يدرس شراء "عين كهربائية" إسرائيلية في إطار جهوده لتعزيز قدراته على رصد الطائرات الكورية الشمالية المسيرة صغيرة الحجم.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعرضت فيه سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية لانتقادات "شديدة"، بعد فشلها في مواجهة اختراق خمس مسيرات كورية شمالية للمجال الجوي، أواخر الشهر الماضي.

وبحسب كالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فإنه تم الكشف عن أن أحد المسيرات اخترقت منطقة حظر الطيران، المسماة P-73، بالقرب من المكتب الرئاسي في حي يونجسان وسط سول.

ومن أجل تعزيز نظام الدفاع الجوي، يفكر الجيش في الدفع من أجل الاستحواذ سريعا على نظام "سكاي سبوتر"، وفقا للمصدر الدفاعي الذي قال إن النظام الإسرائيلي مصمم لاكتشاف الأجسام الجوية مبكرا وتتبعها، بما يشمل الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية التي تستخدم في الحركات الهجومية.