عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادث المسيرات.. كوريا الجنوبية تدرس شراء أنظمة المراقبة الجوية الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية

في أعقاب انتقادات طالت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية لفشلها في مواجهة اختراق خمس مسيرات كورية شمالية لمجالها الجوي، بدأت سول تفكر في شراء أنظمة المراقبة الجوية الإسرائيلية المعروفة باسم "العين الكهربائية".

وقال مصدر دفاعي في سول اليوم الأحد، في تصريحات لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن الجيش الكوري الجنوبي يدرس شراء "عين كهربائية" إسرائيلية في إطار جهوده لتعزيز قدراته على رصد الطائرات الكورية الشمالية المسيرة صغيرة الحجم.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعرضت فيه سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية لانتقادات "شديدة"، بعد فشلها في مواجهة اختراق خمس مسيرات كورية شمالية للمجال الجوي، أواخر الشهر الماضي.

وبحسب كالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فإنه تم الكشف عن أن أحد المسيرات اخترقت منطقة حظر الطيران، المسماة P-73، بالقرب من المكتب الرئاسي في حي يونجسان وسط سول.

ومن أجل تعزيز نظام الدفاع الجوي، يفكر الجيش في الدفع من أجل الاستحواذ سريعا على نظام "سكاي سبوتر"، وفقا للمصدر الدفاعي الذي قال إن النظام الإسرائيلي مصمم لاكتشاف الأجسام الجوية مبكرا وتتبعها، بما يشمل الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية التي تستخدم في الحركات الهجومية.

 

كوريا الجنوبية مسيرات المراقبة الجوية العين الكهربائية الطائرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

عقبة وحيدة أمام انضمام مروان عطية للأهلي

تصريحات نارية من أحمد فتوح بعد هجوم مرتضي منصور.. وحقيقة الانضمام للأهلي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| انهيار منزل من 3 طوابق.. مرتضى منصور يهدد رضا عبدالعال.. ومظاهرات في إسرائيل

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

فيضانات قوية تضرب شمال غرب أستراليا وتعزل الكثير من البلدات

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-1-2023

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -1- 2023 والقنوات الناقلة

بعد حادث المسيرات.. كوريا الجنوبية تدرس شراء أنظمة المراقبة الجوية الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ