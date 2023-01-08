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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تحقق رقماً قياسياً في مبيعات السيارات الكهربائية بعام 2022

جنرال موتورز
جنرال موتورز

كشفت جنرال موتورز عن تسليم 623,261 سيارة خلال الربع الرابع من عام 2022 في الولايات المتحدة، وتعتبر هذه زيادة بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي في عام 2022، حيث سلمت الشركة 2.274.088 سيارة، بزيادة 2.5% عن عام 2021.

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في الربع الأخير من عام 2022، حسنت جنرال موتورز مبيعاتها من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) بنتيجة قياسية أخرى، حيث سلمت الشركة في المجمل 16266 سيارة كهربائية، مقارنة بـ 26 فقط قبل عام، هذا حوالي 2.6 بالمائة من الحجم الإجمالي، وكان الرقم القياسي السابق 15156 في الربع الثالث.

 

تشمل الأرقام ثلاث علامات تجارية كاديلاك وشيفروليه وجي إم سي، حيث يتم احتساب العلامة التجارية برايت دروب للمركبات التجارية بشكل منفصل من قبل الشركة المصنعة.

كما نرى أدناه، تصل جنرال موتورز إلى مستويات قياسية جديدة بفضل الثنائي شيفروليه بولت EV وبولت EUV، لأن كاديلاك ليريك وجي إم سي هامر إي في بيك أب لا يزالان في مرحلة الإنتاج البطيئة.

كاديلاك Lyriq)): 86 (جديد)

شيفروليه (بولت): 16108 (ارتفاعًا من 25 قبل عام)

جي إم سي (هامر إي في بيك أب): 72 (زيادة من واحدة قبل عام)

الإجمالي: 16266 (ارتفاعًا من 26 فقط في العام الماضي) و2.6% من حصة جنرال موتورز

في عام 2022 سلمت جنرال موتورز 39.096 سيارة كهربائية بالكامل في الولايات المتحدة (بزيادة قدرها 57% على أساس سنوي).

يمثل هذا 1.7% من إجمالي حجم جنرال موتورز وأفضل عام على الإطلاق بالنسبة للسيارات الكهربائية (فقط في عام 2017، قامت الشركة ببيع المزيد من السيارات الكهربائية بعدد بلغ 43893 سيارة، بما في ذلك 23320 سيارة كهربائية و20573 سيارة كهربائية هجينة، بشكل أساسي شيفروليه فولت)، وحاليًا، لا تبيع جنرال موتورز أي مركبات هجينة تعمل بالكهرباء في الولايات المتحدة.

جنرال موتورز تخطط للبناء على هذا الزخم في أمريكا الشمالية في عام 2023، وزيادة حصتها في سوق السيارات الكهربائية مع تسعة طرازات كهربائية معروضة للبيع.

ستتضمن قائمة النماذج التي تخطط جنرال موتورز لبنائها ما يلي:

كاديلاك ليريك 

شيفروليه بليزر EV (صيف 2023)

شيفروليه بولت EV / Bolt EUV (زيادة الإنتاج إلى أكثر من 70000 في السنة)

شيفروليه ايكونكس الكهربائية (خريف 2023)

شيفروليه سيلفرادو EV (ربيع 2023)

جي إم سي هامر إي في بيك أب (منحدر أب)

جي إم سي هامر EV SUV (منتصف 2023)

برايت دروب زيفو 600 (مكثف)

BrightDrop Zevo 400 (إطلاق في عام 2023)

بحلول عام 2025، ترغب الشركة في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية إلى مليون سنويًا (حوالي 250000 لكل ربع).

كاديلاك شيفروليه ايكونكس السيارات الكهربائية أمريكا الشمالية جنرال موتورز

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