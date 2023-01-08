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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمجال القوى العاملة وتدريب وتأهيل المواطنين للعمل

سفير مصر في جوبا يؤكد على توجيهات القيادة السياسية بمواصلة دعم جنوب السودان

صدى البلد

   أكد سفير مصر لدى جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، على توجيهات القيادة السياسية المصرية بمواصلة دعم دولة جنوب السودان الشقيقة بما يلبي طموحات وأماني الشعب الشقيق.
وأشاد السفير المصري في جوبا - خلال اللقاء الذي عقده مع وزير العمل الجنوب سوداني جيمس هوس ماي - بقوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية الممتدة منذ فترات ما قبل الاستقلال.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم /الأحد/ أن "عبد القادر" استعرض - خلال اللقاء - التجربة المصرية في تطوير التعليم الفني والمهني وتشكيل منظومة متكاملة ومتطورة، تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
من جانبه، أعرب الوزير ماي عن الاعتزاز بالعلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية بين مصر وجنوب السودان. 
وأشار إلى التحديات التي تواجهها وزارته في تنفيذ مهامها، مشددا على حاجة بلاده لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني بها لتوفير فرص عمل للشباب والذين يشكلون أغلبية الشعب الجنوبي.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة وتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في المجالات المختلفة.

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