إحداها تحمل صورة الملك بجانب المسجد الأقصى.. شاهد|الأردن يطرح عملات ورقية جديدة

كشف البنك المركزي الأردني عن عملات ورقية جديدة تحمل إحداها صورة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبجانبه المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

ويتضمن الإصدار الجديد أوراقا من فئات 50 دينارا و20 دينارا و10 دنانير و5 دنانير ودينار واحد، وعلى أحد وجهيها صور الملوك الأردنيين من عبد الله الثاني والراحلين الحسين بن طلال وطلال بن عبد الله وعبد الله الأول والشريف حسين بن علي، كما هو الحال في العملات المتداولة حاليا.

لكن في فئة الخمسين دينار يظهر المسجد الأقصى إلى جانب صورة الملك عبد الله الثاني، بحسب النماذج التي كشف النقاب عنها البنك المركزي الأردني. ولم تكن صورة المسجد موجودة في هذه الفئة من العملة السابقة.



وأعلن البنك المركزي الأردني في بيان له أن "الإصدار الجديد يتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول".

وأضاف أن الإصدار الجديد يأتي أيضا مع "ظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية، وتحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر".

وأكد البنك المركزي الأردني أن "هذه الفئات لن تحمل الصفة القانونية (كعملة قابلة للتداول) الا بعد طرحها جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية ضمن مواعيد سنعلن عنها وقت طرح كل فئة" باستثناء فئة الدينار الواحد التي طرحت بالتداول بالفعل في 26 ديسمبر.

وبدأ البنك المركزي الأردني بطرح فئة (دينار واحد) من الإصدار الخامس الجديد يوم 26/12/2022، ليصار بعد ذلك السير بطرح الفئات الأخرى.

وتفاعل الأردنيون في حينها بشكل كبير حول الإصدار الجديد من العملة الوطنية التي شهدت تغييرا كبيرا في تصميمها، حيث تتضمن العملة الجديدة بفئة الدينار صورة طائر أصبح حديث المستخدمين.

الطائر المرسوم على العملة هو العصفور الوردي السينائي، وهو الطائر الوطني للملكة الأردنية الهاشمية.

تعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في العام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها الدولة العبرية في 1967.