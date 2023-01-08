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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الكويت يبحث مع مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مجالات التعاون

صدى البلد

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم "الأحد" مع المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط (IISS) السير توماس بيكيت، مجالات التعاون المشتركة بين دولة الكويت والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وتبادل الرؤى حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، إن الجانبين استعرضا أيضا الأنشطة التي يقوم بها المعهد وبرامجه وأهدافه في إثراء مجالات البحوث والدراسات المتقدمة والتدريب والإسهامات التي يقدمها في هذا الإطار لاسيما عبر تنظيمه لأعمال منتدى حوار المنامة السنوي مستذكرا ومثمنا في هذا السياق مشاركة وزير الخارجية الكويتي الفاعلة في أعمال الدورة الـ18 التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي.

من جانبه، أثنى وزير الخارجية الكويتي على الدور الذي يقوم به المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط في مجال البحوث والدراسات المعنية بسياسات وأمن المنطقة، مشيدا بنجاحات مملكة البحرين في استقطاب جميع المهتمين في الأمن الإقليمي والدولي خلال أعمال منتدى حوار المنامة لفترة قاربت العشرين عاما، متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة وللمعهد مزيدا من التوفيق والنجاح.

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