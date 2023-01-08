أميتاب باتشان يثير الجدل: استمتعت عندما تحدثت مع البقرة

شارك الأسطورة الهندية أميتاب باتشان، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له، عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أميتاب باتشان داخل حديقة منزله وهو يتغزل فى بقرة، وعلق قائلا "حب البقرة الأم هائل! نحن محظوظون لأن يكون لدينا عاطفته. مقدمة مذهلة! هذه راني في مزرعة الصديق افيناش .. محبة جدا ومليئة بالعاطفة للزائرة .. استمتعت عندما تحدثت معها"



ويعرض حاليا للنجم اميتاب باتشان فيلم "DOODBYE"، وهو فيلم درامي كوميدي عائلي باللغة الهندية من تأليف وإخراج فيكاس باهل.



يذكر ان اخر اعمال اميتاب فيلم "مدرج الهبوط 34" وهو عمل تشويقي، تدور أحداث العمل المستوحى من أحداث حقيقية حول الطيار فيكرانت خانا، والذي تأخذ رحلته مسارًا غامضًا بعد إقلاع الطائرة من مطار دولي.



معلومات حول الفنان الكبير أميتاب باتشان



ولد الفنان الهندي أميتاب باتشان في يوم 11 من شهر أكتوبر عام 1942 في الهند وتزوج عام 1973 من الفنانة الهندية جايا بهادوري وأنجب منها أولاده الفنان الهندي أبهيشيك باتشان وابنته شويتا باتشان ناندا وأحفاده هم أرادهيا باتشان، نافيا نافيلي ناندا، أغسيتا ناندا.



حصل أميتاب باتشان على شعبية كبيرة في بداية السبعينات والذي جعلته معروفا باسم "الشاب الغامض" في السينما الهندية وظهر من وقتها في أكثر من 180 فيلما في تاريخه المهني الفني الذي إمتد أكثر من 4 عقود، ويعد باتشان من أكثر الممثلين تأثيرا في تاريخ السينما الهندية.