بعد انتشال جثة سيدة..ارتفاع عدد وفيات منزل أسيوط المنكوب إلى 5 أشخاص

تمكنت قوات الإنقاذ السريع والحماية المدنية من انتشال جثمان " منال إبراهيم كيرلس" من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب مدينة أسيوط ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص و 3 ناجيين وجاري البحث عن شخص آخر تحت الانقاض.

وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق.



وانتقل إلى موقع الحادث اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع والإسعاف والمرور.

وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلته امتداد الجمعية الشرعية مأهول بالسكان

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيًا بمحيط المنطقة وقامت رئاسة حي غرب مدينة أسيوط بفصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة.

واستعانت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري بمعدات الإنقاذ السريع بمركزي أسيوط والفتح للمساعدة في رفع أنقاض المنزل المنهار والبحث عن ناجين بمنطقة قلته بحي غرب أسيوط