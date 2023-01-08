عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: حديقة الحيوان مستمرة في استقبال زوارها لحين انتهاء التعاقد على تطويرها

صدى البلد

أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم، أن حديقة الحيوان بالجيزة مازالت مفتوحة للجمهور.. مشيرا إلى استمرار استقبالها للجمهور بشكل طبيعي لحين انتهاء إجراءات التعاقد وتوقيع عقد حق الانتفاع لتطويرها.
وقال إبراهيم -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم/الأحد/- إنه سيتم أثناء تطوير حديقتي الحيوان والأرومان غلقهما؛ نظرا لحجم الإنشاءات الكبيرة والتطوير الذي سيتم في البنية الأساسية، وسيتطلب الحفر في الطرق الداخلية، ما سيصعب فتح الحديقة لاستقبال الجمهور أثناء التطوير.
وأضاف أنه تم ضغط مدة تطوير حديقتي الحيوان والأرومان، بناء على توجيهات القيادة السياسية، من عامين إلى عام واحد فقط، من أجل سرعة الانتهاء من التطوير وفتح الحديقتين أمام المواطنين.. مؤكدا عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
وأشار إلى أن التطوير سيتم بالاستعانة بالخبرات الأجنبية والشراكة مع القطاع الخاص المصري حتى تستعيد الحديقة سابق وضعها وتضاهي أفضل الحدائق العالمية، وتعود إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان. 
وأوضح أن حديقتي الحيوان والأورمان ستظلان تتبعان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.. نافيا بيع الحديقتين لأي جهة أخرى.. مشيرا إلى أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية.
ومن جهته، أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي أن تطوير حديقة حيوان الجيزة سيتم عن طريق الاستعانة بالخبرات الأجنبية التي ساهمت في تطوير حديقة حيوان لندن.
وقال رجائي -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الحديقة تحتاج لتطوير، لأن بنيتها التحتية متردية، وأنها (أي الحديقة) مسجلة كلها أثر وأنه لا مساس بالأماكن الأثرية والمساحات الخضراء والأشجار.. مشيرا إلى أن المنشآت الحالية أقل من 1% من مساحة الحديقة، وأن الحكومة حريصة على الحفاظ على الهوية التراثية للحديقة.
وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت بيانا صحفي أكدت فيه أن حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة ستظلان تحت ولاية الوزارة.. نافية ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع الحديقتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

السعودية .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن تطورات الطقس في مكة المكرمة

البترول تستعد لإعلان أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

100 مليار جنيه خلال 4 أيام.. آخر موعد لشراء شهادات الـ25%.. فيديو

تظاهرة فنية في حب «الإمام الطيب» بذكرى مولده يجسدها تشكيليون بالخط والرسم

هل زيادة سعر الفائدة إلى 25% يؤثر على الموازنة؟.. فخري الفقي يجيب

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة أمين شرطة بقرية سياحية بالإسماعيلية

السفير الأردني بالقاهرة: فخور بالمنتجات الحرفية لبلادنا المشاركة في بيت العرب

فاركو يتقدم على سموحة بثنائية نظيفة في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة مميزة. طريقة تحضير الكريب بخطوات بسيطة

تدمر الشكل .. اكتشف أسباب الإصابة بـ دوالي الوجه

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

أحمد بدير وكريم الحسيني يقدمان العزاء في والدة طارق لطفي.. صور

فيديو

صفقة مروان عطية وتهديد رضا عبدالعال ورحيل فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

من أمام الكعبة.. فيديو مؤثر لعارضة الأزياء مارلين الحمير بعد اعتناقها الإسلام

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

معلومات صادمة عن فنانة مشهورة نسجت خيوط الذهب على الكعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ