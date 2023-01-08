الزراعة: حديقة الحيوان مستمرة في استقبال زوارها لحين انتهاء التعاقد على تطويرها

أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم، أن حديقة الحيوان بالجيزة مازالت مفتوحة للجمهور.. مشيرا إلى استمرار استقبالها للجمهور بشكل طبيعي لحين انتهاء إجراءات التعاقد وتوقيع عقد حق الانتفاع لتطويرها.

وقال إبراهيم -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم/الأحد/- إنه سيتم أثناء تطوير حديقتي الحيوان والأرومان غلقهما؛ نظرا لحجم الإنشاءات الكبيرة والتطوير الذي سيتم في البنية الأساسية، وسيتطلب الحفر في الطرق الداخلية، ما سيصعب فتح الحديقة لاستقبال الجمهور أثناء التطوير.

وأضاف أنه تم ضغط مدة تطوير حديقتي الحيوان والأرومان، بناء على توجيهات القيادة السياسية، من عامين إلى عام واحد فقط، من أجل سرعة الانتهاء من التطوير وفتح الحديقتين أمام المواطنين.. مؤكدا عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

وأشار إلى أن التطوير سيتم بالاستعانة بالخبرات الأجنبية والشراكة مع القطاع الخاص المصري حتى تستعيد الحديقة سابق وضعها وتضاهي أفضل الحدائق العالمية، وتعود إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان.

وأوضح أن حديقتي الحيوان والأورمان ستظلان تتبعان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.. نافيا بيع الحديقتين لأي جهة أخرى.. مشيرا إلى أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية.

ومن جهته، أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي أن تطوير حديقة حيوان الجيزة سيتم عن طريق الاستعانة بالخبرات الأجنبية التي ساهمت في تطوير حديقة حيوان لندن.

وقال رجائي -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الحديقة تحتاج لتطوير، لأن بنيتها التحتية متردية، وأنها (أي الحديقة) مسجلة كلها أثر وأنه لا مساس بالأماكن الأثرية والمساحات الخضراء والأشجار.. مشيرا إلى أن المنشآت الحالية أقل من 1% من مساحة الحديقة، وأن الحكومة حريصة على الحفاظ على الهوية التراثية للحديقة.

وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت بيانا صحفي أكدت فيه أن حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة ستظلان تحت ولاية الوزارة.. نافية ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع الحديقتين.