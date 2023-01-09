سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 9-1-2023

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى : سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 7.19جنيه للشراء و 7.22جنيه للبيع بارتفاع 62 قرش على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ،اليوم الاثنين نحو 7.24جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك الاستثمار العربي نحو 7.24 جنيه للشراء و 7.27 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( المشرق،الأهلي المتحد،HSBC) عند 7.22جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك(المصري للتنمية الصادرات، الإسكندرية) نحو 7.21جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى الإمارات دبي الوطني نحو 7.20جنيه للشراء و 7.27 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى فيصل الإسلامي نحو 7.20جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى قناة السويس نحو 7.19جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 7.18جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 7.18جنيه للشراء و 7.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 7.17جنيه للشراء و 7.18جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 7.17جنيه للشراء و 7.20جنيه للبيع

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 7.16جنيه للشراء و 7.21جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 7.12جنيه للشراء و 7.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم بنك التنمية الصناعية نحو 7.10جنيه للشراء و 7.18جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 7.06جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 7.04جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.01جنيه للشراء و 7.26جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7 جنيه للشراء و 7.27جنيه للبيع.



افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الاثنين بنحو 7.24جنيه