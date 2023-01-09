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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 9-1-2023

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى : سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 7.19جنيه للشراء و 7.22جنيه للبيع بارتفاع 62 قرش على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ،اليوم الاثنين نحو 7.24جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى  مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم  فى بنك  الاستثمار العربي نحو  7.24 جنيه للشراء و 7.27 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( المشرق،الأهلي المتحد،HSBC) عند 7.22جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك(المصري للتنمية الصادرات، الإسكندرية) نحو 7.21جنيه للشراء و 7.25جنيه  للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى الإمارات دبي الوطني نحو 7.20جنيه للشراء و 7.27 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى فيصل الإسلامي نحو 7.20جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى قناة السويس نحو 7.19جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك كريدى اجريكول نحو 7.18جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك بلوم نحو 7.18جنيه للشراء و 7.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 7.17جنيه للشراء و 7.18جنيه  للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 7.17جنيه للشراء و 7.20جنيه  للبيع

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB  نحو 7.16جنيه للشراء و 7.21جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 7.12جنيه للشراء و 7.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم  بنك التنمية الصناعية نحو 7.10جنيه للشراء و 7.18جنيه للبيع.

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أسعار العملات العربية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

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أسعار صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك أبوظبي التجاري نحو 7.06جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 7.04جنيه للشراء و 7.25جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.01جنيه للشراء و 7.26جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7 جنيه للشراء و 7.27جنيه للبيع.


افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الاثنين بنحو 7.24جنيه

الريال السعودى البنك المركزي بنك الاستثمار العربي البنك الاهلي الجنيه المصري

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