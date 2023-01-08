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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام.. صديقه المقرب يكشف تفاصيل الزيارة

عادل امام
عادل امام

أكد  الكاتب الصحفي محمود موسى، ان الزعيم عادل إمام  يتمتع بصحة جيدة،  ولا صحة الأخبار المنتشرة بشأن تدهور صحته.

 

وكتب محمود موسى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتشرف من فترة لأخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام، وظهر اليوم تشرفت بزيارته وكما كل الزيارات، يكون المكان محاطًا بالطاقة الإيجابية والبهجة والفرح والضحك.


أضاف:" وجدته مُبهجًا عفيًّا بكامل صحته، مبتسمًا مبتهجًا، وكعادته الدائمة كريمًا في ضيافته، في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر".

تابع:"  أن تكون في حضرة الزعيم، ⁧‫فأنت مع القيمة والقامة والتاريخ، فهو وحده رمز وعنوان السعادة، في حضرة الزعيم هناك ثوابت لا تغيب ولا تتغير، عشقه لمصر بتاريخها وحاضرها ومستقبلها، أو كما قال بتنفس مصر.. عادل إمام هو نجم كل السنوات وزعيم كل الأجيال.


عادل إمام يهنئ جمهوره بالعام الجديد:


هنأ الفنان عادل إمام ، جمهوره بالعام الجديد ونشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام " .

وكتب عادل امام “ كل عام وانتم بالف خير وسعادة بمناسبة العام الجديد ”.

ويذكر أن تصدر اسم الفنان عادل إمام، ترند محرك البحث جوجل، بعد تداول أنباء عن عودته للسينما قريباً بعد غياب 12 عاما من خلال فيلم جديد، حيث كان اخر ظهور سينمائي له بفيلم "زهايمر" عام 2010، بعدها وضع تركيزه في الدراما التلفزيونية.

 

الجمهور متشوق لفيلم الزعيم الجديد
ينتظر عُشاق الزعيم عادل إمام، عودته إلى شاشة السينما، بعد غياب دام لسنوات طويلة، منذ تقديم آخر أعماله السينمائية "زهايمر" الذي تم إنتاجه عام 2010، مع المخرج عمرو عرفة.

وأعلنت أسرة الزعيم، ممثلة في شقيقه ونجليه، عن استعداده لتصوير فيلم جديد، بعنوان "الواد وأبوه"، يشاركه بطولته ابنه الفنان محمد إمام، ويخرجه رامي إمام، من انتاج عصام امام

عادل إمام الزعيم عادل امام

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