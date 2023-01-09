عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتابع الوضع في البرازيل عن كثب بعد اقتحام مبنى البرلمان والرئاسة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن البيت الأبيض، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتابع عن كثب الأوضاع في البرازيل بعد اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق، بولسونارو، مقر الرئاسة، والبرلمان في برازيليا.

 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تدين الولايات المتحدة أي جهد لتقويض الديمقراطية في البرازيل. يتابع الرئيس بايدن الوضع عن كثب ودعمنا للمؤسسات الديمقراطية البرازيلية لا يتزعزع. لن يهز العنف الديمقراطية في البرازيل".

 

فرنسا والاتحاد الأوروبي يدينان بشدة أحداث البرازيل

بيان عاجل من أمريكا بشأن أحداث البرازيل

ومنذ قليل، قال رئيس البرازيل لولا دا سيلفا إن اقتحام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والبرلمان، تصرفات همجية وفاشية.

 

وأضاف دا سيلفا في بيان صحفي: "الأمن اليفدرالي سيتسلم الأمن في العاصمة برازيليا حتى 31 يناير، حيث إن هناك قصورًا أمنيا في العاصمة".

 

وتوعد دا سيلفا بمعاقبة كل الذين شاركوا في أعمال الاقتحام، فيما تعهد المدعي العام البرازيل بمحاسبة المتورطين في أعمال الشغب، بينما قال وزير العدل إن محاولات الاقتحام العبثية لأنصار بولسونارو لن تسود.

 

وأصدر حزب الرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا، بيانًا قال فيه إن ما يقوم به مناصرو بولسونارو جريمة ضد الديمقراطية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اقتحام مناصري الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو للقصر الرئاسي ومبنى البرلمان.

 

البيت الأبيض بايدن البرازيل الرئيس الأمريكي البرلمان الرئاسة بولسونارو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

ترشيحاتنا

الرئيس البرازيلي يفرض حالة الطوارئ في البلاد بعد اقتحام مبنى البرلمان والرئاسة

كيف حذر سيدنا النبي من استباحة أعراض الناس

عاجل | الأهلي يدرس استعارة تريزيجيه في مونديال الأندية

نوع من المكسرات يؤدى إالى وفاه الاطفال

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 9 يناير 2023 : موعد مع عريس

بايدن يتابع الوضع في البرازيل عن كثب بعد اقتحام مبنى البرلمان والرئاسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجعى جمالك .. طرق علاج دوالي الوجه بدون ليزر

فقدت الطبطبة.. مريم فخر الدين عاشت مزدوجة الديانة وتعرضت للضرب من زوجها

مشروب الشتاء الساحر.. طريقة تحضير السحلب زي المحلات

مشروب الشتاء.. فوائد تناول كوب من السحلب

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ