ما السبب الرئيسي لوقوع الضحية في عملية النصب.. مساعد الداخلية السابق يجيب

أكد اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية السابق، أن هناك أطراف كثيرة في عملية النصب وانتحال الصفة، الأول الطرف المنتحل للشخصية، والطرف الثاني المتربح من هذه الشخصية.

وأضاف محمد زكي، في حوار عبر إكسترا نيوز، أن هناك طرف ضعيف اقصد هنا المتلقي، وهو مساعد للطرف الأول، موضحا أن بمعنى يفتقد مصداقيه الأجهزة الرسمية، ولديه وهم انه لن يحصل على حقه.

وأوضح اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية السابق، أن بالتالي يمكن أن يذهب هذا الشخص الضحية لناس تضحك عليه، وهناك اذكر المستريح، ويتم استثمار جهل المتلقي، وعدم الثقة في مصداقيه الجهاز التنفيذي.





