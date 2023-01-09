عبدالجليل: مروان عطية يستحق اللعب في الأهلي.. والضاوي إضافة كبيرة للأحمر

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه يخشى كثيرا من الضجة التي يتم إثارتها حول الصفقات ، متمنيا أن يتألق مروان عطية في صفوف النادي الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مروان لاعب جيد، وقدم مستوى جيدا مع الاتحاد ونتمنى له انه يستمر بنفس الأداء، وهو يستحق اللعب في نادٍ كبير، سواء مع الأهلي أو الزمالك وسيظهر امكانياته بالشكل الأفضل".

وأضاف: "الأهلي دائما يساعد اللاعبين على الظهور بشكل جيد، حتى عبدالله السعيد لم يكن بنفس المستوى في الإسماعيلي، وكذلك عمرو السولية، هناك لاعبين جيدين في الدوري المصري مثل مصطفى زيكو الذي اكتشفه فيتوريا وضمه لمعسكر منتخب مصر".

وواصل: "هناك لاعبين كثيرين انضموا للأهلي والزمالك ولم يقدموا المستوى المأمول، وخالد عبدالفتاح ظهير ايمن هو الأفضل للأهلي من هشام صلاح وأحمد زولا".

وتابع: "محمد الضاوي لاعب جيد شاهدت له فيديوهات، وسيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي".

وخـتم حديثه قائلا: "هناك ازمات عديدة داخل غرفة الملابس في نادي الزمالك بعد لقاء أسوان، وأعتقد أن تعيين إسماعيل يوسف لحل الازمات سريعا والتي ظهرت على السطح خلال الأيام الماضية"