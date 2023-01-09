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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يتفقد القصر الرئاسي بعد اقتحامه من قبل أنصار بولسونارو

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

تفقد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الإثنين، القصر الرئاسي والمحكمة العليا فور عودته إلى العاصمة برازيليا بعد اقتحامها الأحد من جانب مؤيدين للرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو، بحسب مشاهد بثّتها فضائية "جلوبو".

وتسلّم لولا منصبه مطلع الشهر الجاري، وكان خارج العاصمة وقت الاقتحامات حيث كشفت وسائل إعلام محلية عن وجوده في ساو باولو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

صوررة لتفقد دا سيلفا القصر الرئاسي

وفي خطاب ألقاه بولاية ساو باولو، قال الرئيس البرازيلي إن سلفه اليميني المتطرّف هو من "شجّع المخرّبين الفاشيّين" على اقتحام مقارّ السلطات في برازيليا.

ورفض بولسونارو اتهامات لولا، معتبرا أنها بلا سند، فيما أكد أن "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية لكن اقتحام المباني العامة يمثل تجاوزا".

ولاقت الاقتحامات وأحداث الشغب التي طالت مقرات الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا إدانات دولية واسعة ومطالبات باحترام نتائج الانتخابات ودعم الديمقراطية.

 

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