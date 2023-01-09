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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق ينتقد مارسيل كولر

مارسيل كولر
مارسيل كولر

انتقد رمضان السيد نجم الأهلي السابق السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي؛ بسبب تطبيقه لسياسة التدوير مبكرا في الدوري الممتاز هذا الموسم.

نجم الأهلي السابق ينتقد مارسيل كولر

قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر أخطأ في تطبيق سياسة التدوير مبكرا في الدوري المصري مع الأهلي".

واصل في حديثه عن اختيارات كولر: “محمد شريف مهاجم مميز وشادي حسين مهاجم مميز لكن شادي محتاج ماتشين أو 3 ورا بعض عشان يوصل لمستواه، والأهلي محتاج 6 صفقات سوبر من ضمنهم جناح وكمان مهاجم”.

وعن رحيل بابافاسيليو عن غزل المحلة قال: “أعتقد أن المحلة سيندم على رحيل بابافاسيليو في هذا التوقيت”.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الأهلي حاليا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن غريمه الزمالك، صاحب المركز الثالث، أما فيوتشر فبعد الفوز بثلاثية على نادي سيراميكا كليوباتر أنفرد بالمركز الثاني.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة كولر لتعزيز صفوفه بقوة، قبل خوض منافسات مونديال الأندية الشهر المقبل في المغرب.

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