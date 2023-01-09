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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إيرادات السينما أمس|محمد هنيدى يواصل تصدر شباك التذاكر بـ نبيل الجميل أخصائي تجميل

صدى البلد

شهدت الساحة السينمائية، أمس منافسة بين الافلام المعروضة ، والتى تسعي لنيل أعلى الإيرادات فى شباك التذاكر، ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام ليلة أمس الأحد ، وذلك من خلال التقرير التالي.

نبيل الجميل أخصائى تجميل

حقق فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى إيرادات مرتفعة ليحافظ على تصدره  شباك التذاكر وحقق الفيلم  ليلة أمس ايرادات بلغت 1,103,844جنيها.

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر، أحمد فؤاد سليم ورحمه أحمد محمد سلام، ومحمود حافظ  حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز اخراج خالد مرعي.

تدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمه أحمد.

شلبي 

فيما حقق فيلم شلبي والذي يقوم ببطولته كل من كريم محمود عبد العزيز  روبي وبيومي فؤاد وسليمان عيد وحاتم صلاح ونانسي صلاح ومحمد رضوان، ويظهر الفنان الشهير عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية ، فقد حقق 713,510 ألف جنيها.

تحت تهديد السلاح

وحقق فيلم “تحت تهديد السلاح” فى دور العرض السينمائية  أمس 17,091 

في إطار من الأكشن والإثارة، تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

المخرج عبد الرحمن حماقي، جَمَعَ خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، بين عدد من الأبطال، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

فضل ونعمة 

وتمكن فيلم “فضل ونعمة” من  تحقيق  14,880 ألف جنيها وشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، وماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

 

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